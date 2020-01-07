Двое игроков хоккейной команды Президента Беларуси - в числе лучших на Рождественском турнире

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время торжественной церемонии награждения победителей и призеров XVI Рождественского турнира были названы лучшие игроки состязаний по амплуа. Призы спортсменам вручил председатель Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Лучшим вратарем турнира был признан Максим Серов (Россия), защитником - Алексей Баранов, нападающим - Михаил Грабовский (оба - команда Президента Беларуси). Лучшим бомбардиром состязаний стал капитан сборной Финляндии Тони Мякиахо.

Хоккейная команда Президента Беларуси в 13-й раз завоевала титул победителя представительного форума любителей хоккея. Ранее она становилась первой в 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 и 2019 годах. Российская команда праздновала успех трижды, в 2007, 2011 и 2015 годах.

Организаторами соревнований выступили Президентский спортивный клуб, Федерация хоккея Беларуси, Министерство спорта и туризма, Минский городской исполнительный комитет.-0-