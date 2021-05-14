Двойной сейв Пешича признан лучшим на старте 1/4 финала гандбольной ЛЧ

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейская федерация гандбола определила лучшие действия игроков в стартовых четвертьфинальных встречах Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Среди вратарских достижений самым эффектным стал двойной сейв хорватского вратаря клуба "Мешков Брест" Ивана Пешича, который в домашнем матче с "Барселоной" в течение нескольких секунд отразил опаснейшие броски Алекса Паскуаля и Луиша Фраде. Хотя брестчане и уступили со счетом 29:33, но оказали достойное сопротивление и заставили серьезно понервничать девятикратных обладателей Кубка европейских чемпионов. Ответный поединок за выход в квартет сильнейших чемпионской Лиги состоится 20 мая в Барселоне.

Лидер атак брестского клуба Никита Вайлупов 11 раз поразил ворота "Барсы". Один из его точных бросков занял третье место среди самых красивых в первых четвертьфинальных играх. Никита Вайлупов занимает сейчас второе место в списке лучших снайперов ЛЧ, забросив 86 мячей. Лидирует Алекс Дуйшебаев из польского "Кельце". На лицевом счету гандболиста 90 мячей.

Также названы претенденты на попадание в символическую сборную этого сезона Лиги чемпионов. В числе 60 кандидатов два белоруса - Никита Вайлупов и Вячеслав Бохан, который выступает в составе чемпиона Украины запорожского "Мотора". Голосование среди болельщиков продлится до 10 июня, а результаты будут оглашены перед "Финалом четырех", который пройдет 12-13 июня в немецком Кельне.-0-