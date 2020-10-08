Двух белоруccких хоккеистов выбрали на драфте НХЛ-2020

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские хоккеисты Евгений Оксентюк и Илья Соловьев выбраны на драфте НХЛ-2020, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Нападающий Евгений Оксентюк выбран в 6-м раунде под 162-м номером клубом "Даллас Старз", а Илью Соловьева, выступающего на позиции защитника, выбрал клуб "Калгари Флэймз" под 205-м номером (7-й раунд).

Прошлый сезон Евгений Оксентюк провел в команде "Флинт Файрбердс" в лиге Онтарио (OHL). В 58 матчах на его счету 78 (33+45) очков при 51 минуте штрафа и показателе полезности "+13". В этом сезоне он выступает на чемпионате Беларуси за "Юность" и за шесть матчей, проведенных в форме столичного клуба, очков не набрал.

Илья Соловьев прошедший сезон провел в лиге Онтарио за клуб "Сагино Спирит". В 53 матчах на его счету 40 (7+33) очков при 35 минутах штрафа и показателе полезности "+43". В текущем сезоне воспитанник могилевской школы хоккея выступает в системе минского "Динамо". В пяти матчах КХЛ на его счету 1 (0+1) очко при показателе полезности "-1". В чемпионате страны он провел одну игру за "Динамо-Молодечно" и отметился голом.-0-