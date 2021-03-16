Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Арнд Пайффер завершил карьеру

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкий биатлонист Арнд Пайффер объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня я хочу объявить о завершении карьеры биатлониста. Как вы можете себе представить, после столь долгого времени это непростое решение, однако для себя я решил, что окончание этого сезона - идеальное время для ухода, - говорится в сообщении. - Этой зимой я все еще мог радоваться некоторым хорошим гонкам и успехам, и было замечательно чувствовать себя конкурентоспособным. В течение последних 13 лет я был частью сборной Германии, переживая при этом много эмоциональных моментов - от сладких успехов до горьких поражений. Спорт сформировал меня, и я не хочу упускать опыт, который мне было суждено получить".

Спортсмен выразил благодарность всем, кто поддерживал его и немецкую команду.

Арнд Пайффер выиграл золотые медали на Олимпийских играх 2014 года в Сочи и 2018 года в Пхёнчхане. Кроме того, он является пятикратным чемпионом мира.-0-