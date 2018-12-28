Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Евгений Зимин скончался на 72-м году жизни

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею Евгений Зимин скончался на 72-м году жизни. Такую информацию распространила пресс-служба московского "Спартака", сообщает БЕЛТА.

Евгений Зимин защищал цвета "красно-белых" с 1965 по 1974 год. Он также выступал за московские "Локомотив", "Крылья Советов" и клуб СКА МВО. В составе "Спартака" Зимин стал двукратным чемпионом СССР, двукратным обладателем Кубка СССР.

В составе сборной СССР становился победителем Олимпийских игр 1968 и 1972 годов, трехкратным чемпионом мира. Он также принимал участие в Суперсерии СССР - Канада 1972 года и стал автором первой шайбы советской команды в этом противостоянии.-0-