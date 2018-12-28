Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Евгений Зимин скончался на 72-м году жизни

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею Евгений Зимин скончался на 72-м году жизни. Такую информацию распространила пресс-служба московского "Спартака", сообщает БЕЛТА.
Евгений Зимин защищал цвета "красно-белых" с 1965 по 1974 год. Он также выступал за московские "Локомотив", "Крылья Советов" и клуб СКА МВО. В составе "Спартака" Зимин стал двукратным чемпионом СССР, двукратным обладателем Кубка СССР.
В составе сборной СССР становился победителем Олимпийских игр 1968 и 1972 годов, трехкратным чемпионом мира. Он также принимал участие в Суперсерии СССР - Канада 1972 года и стал автором первой шайбы советской команды в этом противостоянии.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4456 BYN
|2.468 BYN
|2.48 BYN
|USD
|2.1495 BYN
|2.16 BYN
|2.167 BYN
|RUB
|3.1141 BYN
|3.09 BYN
|3.115 BYN