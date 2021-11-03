Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Сидней Кросби заразился коронавирусом

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинс" Сидни Кросби заразился коронавирусом. Такая информация содержится в официальном Twitter-аккаунте пятикратных обладателей Кубка Стэнли, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Помимо одного из лидеров команды, коронавирусом также заразился защитник "Пингвинз" Брайан Дюмулин. Сообщается, что оба игрока пропустили тренировку и внесены в COVID-протокол лиги. Если у Сидни Кросби есть небольшие симптомы заболевания, то у Брайана Дюмулина они отсутствуют.

34-х летний форвард "Питтсбурга" Сидней Кросби является трехкратным обладателем Кубка Стэнли, чемпионом мира и двукратным олимпийским чемпионом. В текущем сезоне одна из звезд НХЛ сыграл всего в одном матче, пропустив остальные встречи из-за травмы руки. -0-