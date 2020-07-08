Джасурбек Яхшибоев перешел в "Шахтер" на правах аренды

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Узбекский нападающий минского "Энергетика-БГУ" Джасурбек Яхшибоев перешел в солигорский "Шахтер", где будет выступать на правах аренды до окончания этого сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Права на форварда принадлежат ташкентскому "Пахтакору", а первую половину нынешнего чемпионата Беларуси Яхшибоев провел в составе "Энергетика-БГУ". Теперь же на условиях субаренды "студенты" передают Джасурбека до конца сезона "горнякам".

В 14 матчах текущего первенства Яхшибоев забил 9 мячей и возглавляет список бомбардиров.

Также состав "Энергетика-БГУ" покинул либерийский полузащитник Давид Тве и белорусский защитник Павел Шорац, перешедший на правах аренды в клуб первой лиги национального чемпионата "Лиду". Новобранцем "Энергетика-БГУ" стал 27-летний российский полузащитник Михаил Башилов, который начинал нынешний чемпионат в бобруйской "Белшине", а до этого три сезона отыграл за "Городею". Ранее он выступал в российских "Томи", "Тюмени", "Иртыше" и литовском "Утенисе".

В то же время солигорский "Шахтер" расстался с нападающим Владимиром Хващинским, который в первом круге на правах аренды выступал в рядах ФК "Минск". Форвард провел за "Шахтер" 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи. Контракт был расторгнут по соглашению сторон.

Также сегодня стало известно, что ивуарийский хавбек "Торпедо-БелАЗа" Жан Морель По перешел в гродненский "Неман". В нынешнем сезоне полузащитник был арендован "Смолевичами" и провел в их рядах 14 матчей, записав на свой счет гол и три результативные передачи. За карьеру По сыграл два матча за национальную сборную Кот-д'Ивуара.

В свою очередь, "автозаводцы" укрепили свои ряды сразу двумя легионерами. Карьеру в "Торпедо-БелАЗе" продолжит бразильский нападающий Матеус Мореске, который перешел в дружину Юрия Пунтуса из "Риги" на правах аренды до конца сезона. Еще одним новобранцем жодинцев стал украинский защитник Эрнест Астахов, ранее выступавший у себя на родине за "Никополь" (Д3, 2016-2018) и "Кремень" (Д2, 2019-2020).

Защитник "Городеи" Кирилл Павлючек будет выступать в мозырской "Славии". Последние пять сезонов он провел в рядах "сахарников", а в этом сезоне был их капитаном. В нынешнем чемпионате Павлючек провел 16 матчей, забил гол и отдал результативную передачу.

Матчи 17-го тура чемпионата Беларуси пройдут 10-12 июля.-0-