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10 января 2020, 16:49

Джерси Владимира Цыплакова поднимут под своды "Минск-Арены"

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейный свитер Владимира Цыплакова поднимут под своды "Минск-Арены" 12 января во время матча с московским "Спартаком". Такая информация содержится на сайте Федерации хоккея Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра против московского клуба будет посвящена 10-летию со дня первого матча "зубров" в "Минск-Арене".

Во время матча и в перерывах зрителей ожидают фотовыставка и видео с лучшими моментами "Динамо" в КХЛ за эти десять лет, а также фотозона с джерси "зубров" за все сезоны с 2010 года.

Владимир Цыплаков - легенда белорусского хоккея, трижды лучший хоккеист страны, победитель молодежного чемпионата мира 1989 года в составе сборной СССР, участник Олимпийских игр 1998 и 2002 годов и шести чемпионатов мира в составе сборной Беларуси. В 46 матчах за сборную он набрал 48 (24+24) очков.

В минском "Динамо" хоккеист провел пять сезонов, после чего отправился в Северную Америку. На его счету более 300 матчей в НХЛ, в которых он набрал 170 очков (69+101). После окончания карьеры игрока Владимир Цыплаков работал в тренерском штабе "зубров" (2008, 2009-2011).

14 декабря 2019 года один из лучших белорусских хоккеистов ушел из жизни в возрасте 50 лет. Похоронен 17 декабря на Восточном кладбище в Минске, недалеко от могилы еще одной легенды отечественной школы популярной игры Руслана Салея.-0-

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