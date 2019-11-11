Джокович и Тим победили на старте итогового турнира АТР в Лондоне

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серб Новак Джокович одержал победу в первом матче итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который стартовал в Лондоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке с итальянским теннисистом Маттео Берреттини, занимающим 8-е место в мировом рейтинге, Новак Джокович, у которого вторая позиция, отдал сопернику всего 3 гейма - 6:2, 6:1.

В другом матче предварительной группы Бьорна Борга австриец Доминик Тим (5-й номер рейтинга АТР) переиграл в двух сетах швейцарца Роджера Федерера (3) - 7:5, 7:5.

Сегодня матчи первого тура проведут представители квартета Андре Агасси. Первая ракетка планеты испанец Рафаэль Надаль будет играть с победителем прошлого итогового турнира представителем Германии Александром Зверевым, находящимся на 7-й строке мирового рейтинга. Соперником российского теннисиста Даниила Медведева (4) будет грек Стефанос Циципас (6).

После завершения группового этапа в полуфинал выйдут по два лучших теннисиста из каждого квартета.

Общий призовой фонд итогового турнира АТР-2019 составляет $9 млн, он завершится 17 ноября. В решающем поединке итогового турнира прошлого года Александр Зверев победил Новака Джоковича - 6:4, 6:3.-0-

Новак Джокович и Маттео Берреттини откроют сегодня итоговый турнир АТР в Лондоне В другом матче предварительной группы Бьорна Борга третий номер рейтинга АТР швейцарец Роджер Федерер сыграет с 5-й ракеткой мира австрийцем Домиником Тимом.