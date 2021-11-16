Джокович и Рублев победили на старте итогового турнира АТР

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вслед за женским итоговым турниром лучших теннисисток планеты в мексиканской Гвадалахаре мужчины начали свой турнир в итальянском Турине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серб Новак Джокович в своем стартовом поединке "Зеленой" группы переиграл за полтора часа норвежца Каспера Рууда, занимающего восьмое место, - 7:6 (7:4), 6:4. В другом матче этого предварительного квартета российский теннисист Андрей Рублев (5-й номер мирового рейтинга) взял верх над греком Стефаносом Циципасом (4) - 6:4, 6:4.

В "Красной" группе вторая ракетка планеты, победитель прошлого итогового турнира россиянин Даниил Медведев одолел в трехсетовом матче польского теннисиста Хуберта Гуркача (9) - 6:7 (5:7), 6:2, 6:4. Во второй встрече представитель Германии Александр Зверев (3) выиграл первую партию у итальянца Маттео Берреттини (7) - 7:6 (9:7), а в начале второго сета вел 1:0, после чего итальянский теннисист не смог продолжить игру из-за травмы. Сегодня Гуркач встретится с Берреттини, а Зверев будет соперничать с Медведевым.

В стартовом туре "Зеленой" группы парного турнира хорваты Никола Мектич и Мате Павич выиграли у немецко-румынского тандема Кевин Кравиц / Хория Тэкеу - 6:4, 6:4. Ааргентинско-испанский дуэт Орасио Себальос / Марсель Гранольерс взял верх над словацко-хорватской парой Филип Полашек / Иван Додиг - 4:6, 7:6 (12:10), 10:6.

После завершения группового этапа в полуфинал выйдут по два лучших представителя, турнир завершится 21 ноября. Общий призовой фонд нынешних состязаний лучших теннисистов планеты составляет $7,25 млн.

В финале итогового турнира АТР-2020, проходившего в Лондоне, Даниил Медведев выиграл у австрийского теннисиста Доминика Тима - 4:6, 7:6 (7:2), 6:4. Швейцарец Роджер Федерер 6 раз становился победителем итогового турнира, по 5 титулов у Новака Джоковича, чеха Ивана Лендла и американца Пита Сампраса.-0-