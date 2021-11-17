Джокович стал вторым участником полуфинала итогового турнира АТР

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 17 ноября 2021
Минск Сплошная облачность -1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:57 Эйсмонт: на переговорах Лукашенко с Меркель санкции и "признание" не обсуждались Политика
19:39 "В мягкой перчатке железный кулак". Военный эксперт о реакции Беларуси на действия Польши Общество
19:26 Гайдукевич: против польских властей надо возбуждать дела за акт агрессии на границе с Беларусью Общество
19:16 Сенатор: санкции не могут способствовать решению проблем Общество
19:04 Лукашенко поздравил Даниэля Ортегу с победой на выборах президента Никарагуа Президент
19:01 Фотографии, плакаты и реквизиты со съемок фильмов режиссера Виктора Турова представят в Минске Афиша
18:55 Магазин перестал продавать каноэ на севере Франции, чтобы мигранты не пытались пересечь в них Ла-Манш В мире
18:50 "Мы пришли сюда от безысходности". Что говорят беженцы в стихийном лагере у белорусско-польской границы Общество
18:44 Вечер творчества таджикского поэта Рудаки прошел в минском Доме дружбы Культура
18:42 Количество обращений к медикам из-за травм в осенне-зимнее время увеличивается в 2-3 раза Общество
18:36 Эксперты обсудили проект конвенции о правовом статусе делегаций, направляемых в страны СНГ Общество
18:35 "Белгоспищепром" определил лучшие предприятия года Экономика
18:27 Сенатор: пришло время Евросоюзу через диалог решать проблему на границе с Беларусью Общество
18:26 БГУ стал чемпионом среди вузов Беларуси по итогам международной олимпиады "IT-Планета" Общество
18:20 Врач: никаких ограничений в оказании помощи пациентам с травмой не было и не будет Общество
18:19 Джокович стал вторым участником полуфинала итогового турнира АТР Спорт
18:16 Семашко провел заседание Комиссии по экономическим вопросам СНГ Экономика
18:15 Итоги нового разговора Лукашенко с Меркель: проблема беженцев выносится на уровень Беларуси и ЕС Президент
18:10 Эксперт: ситуация с беженцами на границе противоречит всем нормам международного права Общество
18:06 Розничный товарооборот в Беларуси в январе-октябре вырос на 1% Экономика
18:06 Активистка: действия польских войск незаконны и бесчеловечны В мире
18:03 Минобороны увеличивает численность поискового батальона Общество
17:53 Транспортные предприятия Беларуси в январе-октябре перевезли 320,9 млн т грузов Экономика
17:50 Легковушка сбила мужчину на трассе М1 Происшествия
17:47 Промпроизводство в Беларуси в январе-октябре выросло на 7,1% Экономика
17:45 Круглый стол "Чистота слова - чистота души" состоялся в Совете Республики Общество
17:35 Афиши легендарных спектаклей Коласовского театра представлены на выставке в Витебске Культура
17:33 Информация о новом поджоге здания посольства Беларуси в Бельгии не соответствует действительности - дипмиссия Общество
17:32 Беженец на границе: мы очень устали, но наше желание попасть в Германию гораздо сильнее Общество
17:28 Жителя Барановичей приговорили к 3 годам "химии" за оскорбления главы государства и клевету на судью Происшествия
Все новости
Все новости
Спорт
17 ноября 2021, 18:19

Джокович стал вторым участником полуфинала итогового турнира АТР

Фото из социальных сетей
Фото из социальных сетей

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вторым полуфиналистом итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в итальянском Турине, стал лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке второго тура Зеленой группы сербский теннисист уверенно обыграл россиянина Андрея Рублева (5-й номер рейтинга АТР) - 6:3, 6:2. На старте турнира Новак Джокович победил норвежца Каспера Рууда (8) - 7:6 (7:2), 6:2, а российский теннисист взял верх над греком Стефаносом Циципасом (4) - 6:4, 6:4. Сегодня стало известно, что грек снялся с турнира из-за травмы, его заменил британский теннисист Кэмерон Норри (12).

Ранее первым участником полуфинальной стадии стал россиянин Даниил Медведев (2), который в матчах Красной группы обыграл польского теннисиста Хуберта Гуркача (9) и представителя Германии Александра Зверева (3). Немецкий теннисист был сильнее итальянца Маттео Берреттини (7), который потом не смог продолжить выступление на итоговом турнире из-за травмы. Его заменил другой итальянский теннисист Янник Синнер (11) победивший Хуберта Гуркача - 6:2, 6:2. Завтра в третьем туре Александр Зверев сыграет с Хубертом Гуркачем, а Янник Синнер встретится с Даниилом Медведевым.

После завершения группового этапа в полуфинал выйдут по два лучших теннисиста из каждого квартета. Победители полуфиналов 21 ноября встретятся в решающем поединке. Общий призовой фонд нынешних состязаний лучших теннисистов планеты составляет $7,25 млн.

В финале итогового турнира АТР-2020, проходившего в Лондоне, Даниил Медведев выиграл у австрийского теннисиста Доминика Тима - 4:6, 7:6 (7:2), 6:4. Швейцарец Роджер Федерер 6 раз становился победителем итогового турнира, по 5 титулов у Новака Джоковича, чеха Ивана Лендла и американца Пита Сампраса.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
теннис турнир
Новости рубрики Спорт
Иван Литвинович. Фото из архива Батутисты Иван Литвинович и Татьяна Петреня выступят на ЧМ в Баку
Фото из архива "Цмокi-Мiнск" сыграют с "Баккен Беарз" в решающем матче группового этапа Кубка ФИБА-Европа
Фото из архива Хоккеисты "Вашингтона" уступили "Анахайму" в матче чемпионата НХЛ
"Мешков Брест" сыграет с "Загребом" в гандбольной Лиге чемпионов
Фото из архива Белорусы примут сербов в матче за выход в финал ЧЕ по мини-футболу
Фото pixabay.com Мугуруса и Контавейт пробились в финал итогового турнира WTA
Главное
Итоги нового разговора Лукашенко с Меркель: проблема беженцев выносится на уровень Беларуси и ЕС
Беженец из лагеря у границы: распыляли газ, поливали водой, не глядя, что с нами женщины и дети
Караев: процесс снабжения беженцев продуктами налажен
Опытные инвесторы выбирают Minsk World! Комплекс презентовали на международной выставке в Москве
Топ-новости
Эйсмонт: на переговорах Лукашенко с Меркель санкции и "признание" не обсуждались
Белорусские медики за сутки 15 раз оказывали помощь беженцам в районе "Брузгов"
В Москве состоялась девятая встреча секретарей советов безопасности стран СНГ
Круглый стол "Чистота слова - чистота души" состоялся в Совете Республики
Кривошеев: в Беларуси созданы демократичные условия для работы прессы
Гайдукевич: против польских властей надо возбуждать дела за акт агрессии на границе с Беларусью
Тысячи теплых вещей, 30 т продуктов, 7 т воды передал Красный Крест беженцам на границе за неделю
В лагере беженцев у КПП обстановка спокойная
ФОТОФАКТ: Пикет у Представительства УВКБ ООН по делам беженцев в Беларуси
Беларусбанк выходит в урбанистическую среду и сделает белорусские города ярче
Зась: прессинг на страны ОДКБ принимает форму информационной агрессии
СК квалифицировал действия польских силовиков как преступление против безопасности человечества
"Афганская община": очень ценно, что белорусский народ помогает беженцам на границе
Герасимов изучил ситуацию в ОАО "Нафтан" и ОАО "Полоцк-Стекловолокно"
ГПК: беженцев продолжают размещать в отапливаемых помещениях
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.