Джокович стал вторым участником полуфинала итогового турнира АТР

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вторым полуфиналистом итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в итальянском Турине, стал лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в поединке второго тура Зеленой группы сербский теннисист уверенно обыграл россиянина Андрея Рублева (5-й номер рейтинга АТР) - 6:3, 6:2. На старте турнира Новак Джокович победил норвежца Каспера Рууда (8) - 7:6 (7:2), 6:2, а российский теннисист взял верх над греком Стефаносом Циципасом (4) - 6:4, 6:4. Сегодня стало известно, что грек снялся с турнира из-за травмы, его заменил британский теннисист Кэмерон Норри (12).
Ранее первым участником полуфинальной стадии стал россиянин Даниил Медведев (2), который в матчах Красной группы обыграл польского теннисиста Хуберта Гуркача (9) и представителя Германии Александра Зверева (3). Немецкий теннисист был сильнее итальянца Маттео Берреттини (7), который потом не смог продолжить выступление на итоговом турнире из-за травмы. Его заменил другой итальянский теннисист Янник Синнер (11) победивший Хуберта Гуркача - 6:2, 6:2. Завтра в третьем туре Александр Зверев сыграет с Хубертом Гуркачем, а Янник Синнер встретится с Даниилом Медведевым.
После завершения группового этапа в полуфинал выйдут по два лучших теннисиста из каждого квартета. Победители полуфиналов 21 ноября встретятся в решающем поединке. Общий призовой фонд нынешних состязаний лучших теннисистов планеты составляет $7,25 млн.
В финале итогового турнира АТР-2020, проходившего в Лондоне, Даниил Медведев выиграл у австрийского теннисиста Доминика Тима - 4:6, 7:6 (7:2), 6:4. Швейцарец Роджер Федерер 6 раз становился победителем итогового турнира, по 5 титулов у Новака Джоковича, чеха Ивана Лендла и американца Пита Сампраса.-0-