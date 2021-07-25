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25 июля 2021, 09:08

Дзюдоист Дмитрий Миньков уступил во втором поединке олимпийского турнира

Дмитрий Миньков
Дмитрий Миньков
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25 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусский дзюдоист Дмитрий Миньков, выступающий в весовой категории 66 кг, завершил борьбу за медали олимпийского турнира, передает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке белорус смог за счет активности победить соперника из Катара Аюба Элидрисси, который получил от судей три замечания (сидо) за пассивность. Но в следующей схватке, которая носила очень упорный характер, победить белоруса смог монгол Ёндонпэрэнлэйн Басху.

Он вышел в четвертьфинал, где будет бороться против японца Абэ Хифуми.

В Токио выступят еще двое представителей белорусской школы дзюдо. 29 июля на татами "Ниппон Будокан" выйдет Никита Свирид (100 кг), а 30 июля - Марина Слуцкая (+78 кг).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Беларусь в Токио представляют 108 спортсменов, которые выступают в 20 видах спорта.-0-

Фото Андрея Покумейко

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