Дзюдоист Дмитрий Миньков выиграл серебро турнира "Большого шлема" в Казани

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дзюдоист Дмитрий Миньков, выступающий в весовой категории 66 кг, выиграл серебро турнира "Большого шлема", стартовавшего в Казани, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке атлет из Могилевской области досрочно выиграл у итальянца Маттиа Мичели. Затем были виктории над бразильцем Даниэлем Каргниным и россиянами Абдулой Абдулжалиловым с Якубом Шамиловым.

В финале сильнее белоруса оказался еще один представитель соседней страны - Мурад Чопанов. Бронзовые награды выиграли Ессет Куанов из Казахстана и Якуб Шамилов.

В категории 60 кг победителем состязаний стал Лухуми Чхвимиани из Грузии. Второе место занял Роберт Мшвидобадзе из России. Бронзу разделили россиянин Рамазан Абдулаев и Даурен Сюкенов из Казахстана.

Белорус Артем Колосов, выступавший в этой категории, завершил турнирную борьбу после поражения от Йолана Флоримона из Франции в стартовом поединке.

Пятый по счету в нынешнем сезоне турнир "Большого шлема" по дзюдо на татами спортивного комплекса "Татнефть Арена" в Казани пройдет с 5 по 7 мая. В споре за награды поучаствуют 411 дзюдоистов из 80 стран.-0-

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