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20 сентября 2019, 20:58

Дзюдоист Дмитрий Миньков занял 7-е место на этапе Гран-при в Ташкенте

Дмитрий Миньков. Фото Европейского союза дзюдо
Дмитрий Миньков. Фото Европейского союза дзюдо

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский дзюдоист Дмитрий Миньков (весовая категория 66 кг) занял седьмое место на этапе Гран-при, который проходит 20-22 сентября в Ташкенте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом поединке белорус одолел атлета из Азербайджана Нията Шихализада. Следующую схватку Дмитрий Миньков завершил в свою пользу против казаха Сунгата Жубаткана. Первое поражение на престижном турнире белорусу нанес израильтянин Ярин Менагед. В следующей схватке он проиграл узбекскому дзюдоисту Сардору Нуриллаеву и занял седьмое место в итоговом протоколе.

На высшую ступень пьедестала почета в весовой категории 66 кг поднимался россиянин Якуб Шамилов. Серебряную медаль завоевал японец Юджи Аида. Бронзовые награды достались египтянину Мохамеду Абдельмавгоуду и Сардору Нуриллаеву из Узбекистана.

Фото Международной федерации дзюдо
Фото Международной федерации дзюдо

Во второй день состязаний, 21 сентября, победители определятся в весовых категориях 63 кг и 70 кг у женщин. Мужчины выявят сильнейших в категориях 73 кг и 81 кг. Белорусскую команду представят Вадим Шока (73 кг), Юнус и Юсуп Бекмурзаевы (оба - 81 кг).

В соревнованиях принимают участие 467 спортсменов из 73 стран.-0-

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