Дзюдоист Егор Трухан стал пятым на юниорском ЧЕ в Финляндии

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский дзюдоист Егор Трухан (весовая категория 73 кг) стал пятым на юниорском чемпионате Европы по дзюдо, который проходит 12-15 сентября в Вантаа (Финляндия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорус в решающем поединке за бронзовую награду проиграл российскому атлету Махмадбеку Махмадбекову. На высшую ступень пьедестала почета поднялся спортсмен из Молдовы Виктор Стерпу. Серебряную медаль завоевал россиянин Давид Гамосов. Бронза на счету австрийца Матиаса Чижека.
Белоруски Виктория Новикова и Жанна Осипович (обе 70 кг) проиграли стартовые поединки и выбыли из медальной гонки.
За медали континентального форума 14 сентября поборются девушки в весовых категориях 78 кг и свыше 78 кг, парни сразятся за награды в 90 кг, 100 кг и свыше 100 кг. Белорусскую юниорскую сборную представят Александр Сидорик и Иван Дубина (оба 90 кг). Завершат чемпионат Европы 15 сентября командные соревнования в формате микст.
Участие в юниорском континентальном форуме принимают более 400 атлетов из 44 стран.-0-