Дзюдоист Егор Трухан выбыл из юниорского ЧМ в Марокко

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Егор Трухан (весовая категория 73 кг) выбыл из чемпионата мира по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года, который проходит 16-20 октября в Марракеше (Марокко), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом поединке Егор Трухан одолел оппонента из Финляндии Еету Хейнонена. Во второй схватке белорус уступил монголу Болор-Очиру Герелтуе и выбыл из медальной гонки мирового форума.

В поединке за золотую награду сильнейшим стал атлет из Таджикистана Сомон Махмадбеков, который в финале одолел россиянина Георгия Елбакиева. На третью ступень пьедестала почета поднимались итальянец Эдуардо Мелла и дзюдоист из Молдовы Виктор Стерпу.

Ранее белорусы Артем Колосов, Руслан Головачов (оба 60 кг) и Дмитрий Мужайло (66 кг) также выбыли из соревнований.

За медали молодежного юниорского форума 18 октября поборются девушки в категории 70 кг. У парней сильнейшего выявят в категориях 81 кг и 90 кг. Белорусскую сборную в этот день представят Александр Сидорик, Иван Дубина (оба 90 кг) и Жанна Осипович.

Участие в турнире принимают 517 атлетов из 81 страны.-0-