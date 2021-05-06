Дзюдоист Юнус Бекмурзаев остановился в шаге от пьедестала турнира "Большого шлема" в Казани

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский дзюдоист Юнус Бекмурзаев, выступающий в весовой категории 81 кг, занял пятое место на турнире "Большого шлема" в Казани, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На пути в финальный блок представительного старта минчанин выиграл у ливанца Насифа Элиаса и бразильца Эдуардо Сантоса, уступив спортсмену из Республики Корея Сонхо Ли. В "утешение" Юнус Бекмурзаев победил Сами Шуши из Бельгии, а в схватке за бронзу спорил с азербайджанцем Мурадом Фатиевым.

Представитель страны на побережье Каспийского моря по-хозяйски начал поединок. Его соперник старательно оборонялся. Судьям такая манера борьбы белорусского дзюдоиста пришлась не по вкусу, и, заработав три замечания, Юнус Бекмурзаев был вынужден признать поражение, остановив свой турнирный путь на пятой позиции итогового протокола. Еще одна бронзовая медаль досталась Сонхо Ли.

Золотой успех праздновал венгр Аттила Унгвари. Победу над российским борцом Аланом Хубецовым ему принес прием "коути гари" в дополнительное время решающего поединка, который стал самым зрелищным в заключительной части второго дня турнира.

В состязаниях женщин в категории 70 кг первенствовала россиянка Мадина Таймазова, в напряженном финальном поединке оставив с серебром немку Джованну Скоччимарро. Победительница заработала оценку "вазари" к началу 9-й минуты схватки, до этого уступая сопернице из Германии по количеству замечаний. Бронзовые медали на счету шведки Анны Бернхольм и японки Тидзуру Араи.

Пятый по счету в нынешнем сезоне турнир "Большого шлема" по дзюдо на татами спортивного комплекса "Татнефть Арена" в Казани проходит с 5 по 7 мая. В споре за награды участвуют 411 дзюдоистов из 80 стран.-0-