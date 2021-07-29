Дзюдоист Никита Свирид завершил выступление на Олимпиаде в Токио

29 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Дзюдоист Никита Свирид (100 кг) завершил выступление на Олимпиаде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский спортсмен в стартовом поединке потерпел поражение от немецкого атлета Карла-Рихарда Фрея.

Встреча проходила в равной борьбе. Атлеты не стремились форсировать события и исключить возможные риски. Чтобы активизировать борцов, судьи начали раздавать предупреждения. В итоге к концу основного времени поединка у белоруса и немца было на счету по два "сидо".

Встреча перетекла в "голден скор", незадолго до завершения которого Карл-Рихард Фрей заработал "иппон" и прошел в следующий круг олимпийского турнира. По информации из пресс-службы НОК Беларуси, Никита Свирид получил травму и отправился в медпункт.-0-

Фото Андрея Покумейко