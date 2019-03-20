Дзюдоисты из десяти стран сразятся на татами турнира в Гомеле

20 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Второй международный турнир по дзюдо "Кубок Прайда" пройдет в Гомеле 23 марта, сообщили БЕЛТА в оргкомитете соревнований.

За награды сразятся почти 1 тыс. спортсменов из 10 стран: Беларуси, России, Украины, Латвии, Литвы, Молдовы, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Израиля.

На семи татами областного центра олимпийского резерва по легкой атлетике будут бороться участники в трех возрастных группах: 2006-2007, 2008-2009 и 2010-2011 годов рождения. Возглавит судейскую коллегию судья международной категории Артур Фандо. По итогам соревнований победителей и призеров наградят кубками и медалями, а также спортивной экипировкой.

На 24 марта для участников соревнований запланирован мастер-класс, во время которого начинающие дзюдоисты получат бесценный опыт от спортсменов международного уровня.-0-