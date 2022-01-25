Едем в неизвестность. Чего опасается шеф миссии белорусской делегации в Пекине

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все сумки спортсмены будут свозить в НОК, где они пройдут специальную обработку. Об этом шеф миссии белорусской делегации на Олимпиаде-2022 в Пекине Александр Гагиев рассказал в эфире СТВ, сообщает БЕЛТА.

Шеф миссии белорусской делегации на Олимпиаде-2022 Александр Гагиев рассказал, что есть немало моментов, которые смущают всю команду. Прежде всего речь про ограничения, связанные с коронавирусом. Гагиев подчеркнул: "Смущают ковидные ограничения. Даже если взять Токио, все намного жестче, все будет по требованиям так, что определенное неудобство будет и для спортсменов, и для официальных лиц".

Гагиев рассказал, что в НОК также подготовились к ситуации, когда тест на ковид берут с багажа. По его словам, уже был случай, когда из-за обнаруженного на ручной клади вируса людей отправили на карантин.

Шеф миссии отметил, что они нашли установку (последнее ноу-хау), которую разместят в НОК. "Все сумки будем свозить туда, там будем обрабатывать их. У этого оборудования есть специальный сертификат, что убивает именно ковид, а не какие-то еще микробы. Дальше все будем оборачивать пленкой. Минимизируем хотя бы то, чтобы с нами не случилось чего-то непредвиденного", - подчеркнул Гагиев.

Он также сказал, что ожидает достойного выступления нашей команды. Вместе с тем отметил, что на этот раз из-за ковида много непонятного, например, не было предолимпийской недели.

"Опасения, что на сегодняшний день объект, который на высоте находится, никто не видел. То есть трасса незнакомая, никто там не бежал, никто не участвовал. Предолимпийской недели в связи с ковидом не было. Едем в такую неизвестность", - высказался шеф миссии белорусской делегации на Олимпиаде-2022. При этом он заметил, что китайцы обещают провести одну из лучших Олимпиад.

Гагиев также подчеркнул, что сегодня главное - долететь. А дальше уже ставить медальные цели. "Сегодня главная задача - долететь на Олимпиаду. Когда все долетят в полном составе, тогда можно будет выдохнуть и уже ставить задачи, чтобы подготовиться и подойти каждому ответственно к старту, чтобы в максимальном состоянии показать все, на что они способны", - отметил Александр Гагиев.-0-