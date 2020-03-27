Единая лига ВТБ объявила о досрочном завершении сезона

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27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство Единой лиги ВТБ объявило о досрочном завершении сезона 2019/2020 в связи с ситуацией из-за COVID-19, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Такое решение было принято сегодня после заочного голосования Совета лиги, сообщила ее генеральный директор Илона Корстин. Также решено, что в этом году победитель определен не будет.
Чемпионы Беларуси минские "Цмокi" провели в нынешнем сезоне "банковского" турнира 19 матчей, одержав в них всего четыре победы.-0-