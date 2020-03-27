Единая лига ВТБ объявила о досрочном завершении сезона

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 27 марта 2020
Минск Переменная облачность +11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:57 Минстройархитектуры проводит опрос стройорганизаций для выработки мер по их поддержке Экономика
15:52 БЖД в этом году отремонтирует около 250 км пути Экономика
15:46 Три майских этапа "Бриллиантовой лиги" по легкой атлетике перенесены Спорт
15:44 Более тысячи рецептов доставили волонтеры БРСМ пожилым минчанам Общество
15:41 МИД и посольство Австрии провели мероприятия к годовщине открытия мемориала в Тростенце Общество
15:38 Для учащихся РГУОР организовано дистанционное обучение Регионы
15:31 Квартирная воровка из Витебской области задержана с поличным в Борисове Происшествия
15:23 Пенсионерка из Барановичей лишилась денег после визита лжемедиков Происшествия
15:15 Завод белой жести в Миорском районе построен на 93% Экономика
14:50 Легковушка сбила школьника в Борисове Происшествия
14:36 Медики, контактирующие с зараженными COVID-19 пациентами, проходят ежедневное наблюдение Общество
14:31 Работников хозяйства в Быховском районе подозревают в хищении деталей с комбайнов Происшествия
14:28 Премьер-министр Великобритании заразился коронавирусом В мире
14:18 Минобразования: на каникулах каждый школьник сможет найти себе занятие по душе Общество
14:15 Около 1,7 тыс. лагерей примут на оздоровление школьников на весенних каникулах Общество
14:11 Мероприятия ко Дню единения народов Беларуси и России отменены из-за коронавируса Общество
13:51 В Могилеве мужчина пытался вынести из церкви ящики для пожертвований Происшествия
13:51 Территориальные войска Клецкого района приступили к выполнению задач по предназначению Общество
13:48 Единая лига ВТБ объявила о досрочном завершении сезона Спорт
13:43 Белорусская промышленность удовлетворяет потребность в дезсредствах - Минздрав Общество
13:33 Арсенал боеприпасов нашли в Барановичском районе Происшествия
13:30 Минздрав рассчитывает на сознательность белорусов по поводу своего здоровья Общество
13:26 Всем 1444 ветеранам ВОВ в Минске оказывается дополнительная поддержка из бюджета города Общество
13:24 Служба скорой помощи работает в обычном режиме - Минздрав Общество
13:22 Минздрав сообщил о средствах на благотворительном счете для помощи медикам на фоне коронавируса Общество
13:22 "Белавиа" продолжит полеты в Москву - Минтранс Общество
13:20 Лукашенко жестко предостерег бизнес от увольнения людей в сложное время Президент
13:16 Доллар подешевел на торгах 27 марта, евро и российский рубль подорожали Экономика
13:11 В Беларуси нет пациентов на искусственной вентиляции легких из-за коронавируса - Минздрав Общество
13:06 Минприроды может получить право устанавливать экологические требования к содержанию рек и озер Общество
Все новости
Все новости
Спорт
27 марта 2020, 13:48

Единая лига ВТБ объявила о досрочном завершении сезона

Новости темы "Распространение коронавируса"
Три майских этапа "Бриллиантовой лиги" по легкой атлетике перенесены
Для учащихся РГУОР организовано дистанционное обучение

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство Единой лиги ВТБ объявило о досрочном завершении сезона 2019/2020 в связи с ситуацией из-за COVID-19, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Такое решение было принято сегодня после заочного голосования Совета лиги, сообщила ее генеральный директор Илона Корстин. Также решено, что в этом году победитель определен не будет.

Чемпионы Беларуси минские "Цмокi" провели в нынешнем сезоне "банковского" турнира 19 матчей, одержав в них всего четыре победы.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
баскетбол турнир Цмокi-Мiнск
Новости рубрики Спорт
Фото World Athletics Три майских этапа "Бриллиантовой лиги" по легкой атлетике перенесены
Фото ФК "Минск" Женский футбольный сезон в Беларуси откроется матчем за Суперкубок
Фото из архива Хоккеисты "Юности" и "Шахтера" в Минске начнут сегодня финальную серию чемпионата Беларуси
Фото ФК "Торпедо-БелАЗ" Матчами "Торпедо-БелАЗ" - "Белшина" и "Рух" - "Энергетик-БГУ" стартует 2-й тур футбольного чемпионата Беларуси
Фото из архива БФЛА Первая группа белорусских легкоатлетов прибыла со сборов в Кисловодске
Фото АБФФ Белорусские футбольные специалисты получили тренерские лицензии УЕФА
Главное
Александр Лукашенко во время посещения предприятия Об экономике, строительстве, коронавирусе и поддержке людей - о чем говорил Лукашенко на "Белгипсе"
Лукашенко о борьбе с коронавирусом: занимаемся без шума и пыли
Заявок от пожилых на доставку продуктов и лекарств становится больше - Румак
"Муж невезучий, а мне вот подфартило!" Как белорусы выигрывают деньги на свои мечты
Топ-новости
Лукашенко жестко предостерег бизнес от увольнения людей в сложное время
В Беларуси выздоровели 32 зараженных коронавирусом
"Боюсь, чтобы Минск не превратился в Москву" - Лукашенко высказался о застройке столицы
Минздрав сообщил о средствах на благотворительном счете для помощи медикам на фоне коронавируса
Выплаты ветеранам ко Дню Победы начнутся 1 апреля - Румак
Минус 10%! В престижном столичном комплексе "Парк Челюскинцев" – выгодная акция в доме №2!
Премьер-министр Великобритании заразился коронавирусом
"Это дает нам силы" - посол Италии признателен белорусскому народу за акцию солидарности с его страной
БРСМ завершает формирование команды добровольцев для доставки продуктов одиноким пожилым людям
"Белавиа" продолжит полеты в Москву - Минтранс
МИД и посольство Австрии провели мероприятия к годовщине открытия мемориала в Тростенце
Правительство изучит возможность льгот инвесторам для строительства гостиниц
Белорусская промышленность удовлетворяет потребность в дезсредствах - Минздрав
"Белпочта" предупредила о возможных задержках доставки иностранной прессы
Минприроды может получить право устанавливать экологические требования к содержанию рек и озер
Афиша выходного дня: "Паўлінка" онлайн, юмор в музыке и "Гуканне вясны"
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Распространение коронавируса Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.