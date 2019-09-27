Эдуард Зезюлин занял четвертое место на ЧМ по тяжелой атлетике в Паттайе

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Эдуард Зезюлин (свыше 109 кг) занял четвертое место на завершающемся чемпионате мира по тяжелой атлетике в Паттайе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По сумме двоеборья Эдуарду Зезюлину покорился вес 432 кг (198+234). В итоговом протоколе он пропустил вперед себя грузина Лашу Талахадзе, который стал чемпионом мира с результатом 484 кг (220+264), и двух атлетов из Армении. Серебро выиграл Гор Минасян - 460 кг (212+248), а бронза досталась Рубену Алексаняну - 437 кг (192+245).

Ранее малую серебряную награду для белорусской сборной завоевал Александр Берсанов (89 кг). Евгений Тихонцов (102 кг), записав на свой счет малое серебро в рывке и толчке, стал чемпионом мира в двоеборье. Андрей Арямнов (109 кг) пополнил свою коллекцию наград малыми серебряной и бронзовой медалью, а также серебряной наградой по сумме двух упражнений.-0-