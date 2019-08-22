Егор Герасимов и Илья Ивашко вышли в решающий раунд квалификации US Open

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два белорусских теннисиста пробились в третий квалификационный раунд открытого чемпионата США, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором круге Егор Герасимов (129-й номер мирового рейтинга) встречался с американским теннисистом Митчеллом Крюгером (174) и победил в трехсетовом поединке - 6:3, 5:7, 6:4. В первом раунде белорус выиграл у еще одного представителя США Стефана Козлова (545) - 6:4, 6:4. В решающей игре квалификации Герасимов встретится с чехом Лукашем Росолом (150).

Илья Ивашко (143) переиграл во 2-м круге бельгийца Рубена Бемельманса (181) - 6:4, 6:3. В стартовом матче белорус был сильнее немецкого теннисиста Матса Мораинга (169) - 6:3, 6:0. В поединке за выход в основную сетку US Open соперником Ивашко будет поляк Камил Майчрзак (94).

Последний в сезоне турнир серии "Большого шлема" пройдет в Нью-Йорке с 26 августа по 8 сентября.-0-