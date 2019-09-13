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13 сентября 2019, 16:24

Егор Герасимов менее чем за час победил Жоао Домингеша, сравняв счет в матче Кубка Дэвиса Беларусь - Португалия

Егор Герасимов
Егор Герасимов

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После первого дня матча Кубка Дэвиса Беларусь - Португалия, который проходит в Минске, счет равный - 1:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором одиночном поединке Егор Герасимов (119-й номер рейтинга АТР) сыграл очень надежно и уверенно победил Жоао Домингеша (179) в двух сетах - 6:2, 6:3. Матч продолжался 59 минут.

В первом одиночном поединке Илья Ивашко (135) уступил Жуану Соузе (64) - 6:4, 1:6, 2:6.

Илья Ивашко проиграл португальцу Жуану Соузе в матче Кубка ДэвисаИлья Ивашко проиграл португальцу Жуану Соузе в матче Кубка Дэвиса
Португальские теннисисты вышли вперед в матче первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса с командой Беларуси, который стартовал в минском Дворце тенниса.

Во второй игровой день, 14 сентября, в 11.00 стартует парный матч, на который у белорусов заявлены Владимир Игнатик и Андрей Василевский, а у португальцев - Жуан Соуза и Педро Соуза. После этого состоятся еще два одиночных поединка: Егор Герасимов - Жуан Соуза, Илья Ивашко - Жоао Домингеш. Капитаны команд Игорь Тихонко и Руи Машаду могут произвести замены.

Ранее в Кубке Дэвиса сборные Беларуси и Португалии встречались дважды: в 2002 году в Минске белорусы выиграли со счетом 4:1, в 2015-м португальцы взяли реванш у себя дома - 3:2. Сейчас мужская сборная Беларуси в мировом командном рейтинге занимает 31-е место, Португалия находится на 26-й позиции. Победитель предстоящего матча получит право сыграть в квалификации Кубка Дэвиса - 2020.

Начиная с нынешнего сезона розыгрыш Кубка Дэвиса проводится по новой схеме. Теперь финальный этап будет проходить с участием 18 лучших команд мира. Туда попали четыре полуфиналиста 2018 года, 12 победителей квалификационных матчей и два обладателя wild card. В этом году решающий этап пройдет в Мадриде с 18 по 24 ноября.

Составы предварительных групп:

А - Франция, Сербия, Япония.

В - Хорватия, Испания, Россия.

С - Аргентина, Германия, Чили.

D - Бельгия, Австралия, Колумбия.

Е - Великобритания, Нидерланды, Казахстан.

F - Италия, Канада, США.

В четвертьфинал выйдут шесть победителей групп и две лучшие команды, занявшие вторые места в группах. Серия между командами на этом этапе будет включать два одиночных матча и один парный.-0-

Фото Андрея Покумейко

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