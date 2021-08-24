Егор Герасимов не смог пробиться в 1/8 финала теннисного турнира в США

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24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (81-й номер мирового рейтинга) завершил выступление на турнире категории АТР-250 в американском городе Уинстон-Сейлем с призовым фондом $717,9 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.В поединке за выход в 1/8 финала белорус уступил на двух тай-брейках французу Ришару Гаске (82) - 6:7 (4:7), 6:7 (6:8). Встреча продолжалась 2 часа 4 мин. В 1/32 финала Егор Герасимов одолел в трехсетовом поединке словацкого теннисиста Норберта Гомбоша (112) - 7:6 (8:6), 3:6, 6:2. Еще один белорусский теннисист Илья Ивашко (63) победил в первом раунде итальянца Андреаса Сеппи (88) - 6:4, 6:4, а в 1/16 финала сыграет с хорватом Марином Чиличем (36).В 1/8 финала женского турнира в американском Кливленде с призовым фондом $235 тыс. соперницей белоруски Александры Саснович (99) будет представительница Аргентины Надя Подорошка (37). В 1/16 финала белоруска встречалась с американской теннисисткой Кристиной Макхейл (119) и выиграла в двух сетах - 6:4, 7:5.Эти турниры завершатся 28 августа, после чего лучшие теннисисты планеты отправятся в Нью-Йорк на последний в этом сезоне турнир серии "Большого шлема" - открытый чемпионат США, который пройдет с 30 августа по 12 сентября.-0-