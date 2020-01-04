Егор Герасимов не смог пробиться в основную сетку турнира в Дохе, уступив в 1-м раунде квалификации

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов не сумел пробиться в основную сетку турнира в катарской Дохе с призовым фондом $1,3 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в первом раунде квалификации белорус, занимающий 98-е место в мировом рейтинге, за два часа уступил в трехсетовом поединке венгерскому теннисисту Мартону Фучовичу, у которого 70-я позиция, - 4:6, 6:1, 3:6.

На женском турнире в китайском Шэньчжэне с призовым фондом $650 тыс. белорусские теннисистки Арина Соболенко (11-й номер мирового рейтинга) и Александра Саснович (62) узнают своих соперниц по первому кругу одиночного разряда после завершения квалификационных матчей. В прошлом году Арина Соболенко стала победительницей этого турнира. В стартовом матче парного разряда белорусско-бельгийский тандем Арина Соболенко / Элизе Мертенс встретятся с белорусско-украинским дуэтом Лидия Морозова / Катерина Бондаренко.

Состязания в Шэньчжэне завершатся 11 января.-0-