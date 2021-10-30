Егор Герасимов не вышел в основную сетку турнира в Париже

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30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (105-й номер мирового рейтинга) не сумел пробиться в основную сетку турнира категории АТР-1000 в Париже с призовым фондом 2,6 млн евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом поединке квалификационного этапа белорус уступил в двух сетах сербскому теннисисту Миомиру Кецмановичу (73) - 2:6, 6:7 (3:7). Встреча продолжалась 1 час 25 минут.
Соперником лучшего белорусского теннисиста Ильи Ивашко (46) в матче 1/32 финала в понедельник, 1 ноября будет испанец Альберт Рамос (43).
Соревнования в столице Франции завершатся 7 ноября.-0-