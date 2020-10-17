Егор Герасимов победил на старте теннисного турнира в Кельне

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (85-й номер номер мирового рейтинга) победно стартовал в квалификации турнира в немецком Кельне с призовым фондом 325 тыс евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом квалификационном раунде одиночного разряда белорус переиграл в трехсетовом поединке немецкого теннисиста Оскара Мораиса (1472) - 6:1, 4:6, 6:4. Встреча продолжалась 1 ч 43 м. Завтра Егор Герасимов поспорит за выход в основную сетку с представителем Австралии Алексеем Попыриным (108).

На этой неделе Егор Герасимов неудачно выступил на представительном турнире в российском Санкт-Петербурге, уступив в 1/16 финала россиянину Евгению Донскому (121) - 4:6, 6:7 (4:7). Завтра в решающем поединке этих состязаний десятый номер мирового рейтинга россиянин Андрей Рублев встретится с хорватским теннисистом Борной Чоричем, занимающим 27-е место в рейтинге АТР.

Соревнования в Кельне завершатся 25 октября.-0-