Егор Герасимов пробился в 1/4 финала турнира в Пуне

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов, занимающий 90-е место в мировом рейтинге, стал четвертьфиналистом турнира в индийской Пуне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в 1/8 финала белорус переиграл в трехсетовом поединке серба Николу Милоевича (148-й номер рейтинга АТР) - 2:6, 6:3, 6:2. В матче первого раунда Егор Герасимов победил в двух сетах итальянца Паоло Лоренци (115) - 6:2, 6:3, а в игре за выход в полуфинал встретится с представителем Республики Корея Квон Сун Ву (88).
В другом завтрашнем четвертьфинале одиночного разряда соперником еще одного белоруса Ильи Ивашко (152) будет чешский теннисист Иржи Веселый (107).
Белорус Андрей Василевский и израильтянин Йонатан Эрлих сегодня вышли в полуфинал парного разряда, победив итальянский дуэт Паоло Лоренци / Стефано Травалья - 5:7, 6:1, 10:8.
Турнир в Пуне, призовой фонд которого составляет $546 тыс., финиширует 9 февраля.-0-