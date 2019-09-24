Егор Герасимов пробился во второй круг турнира в Чэнду и сыграет с первой ракеткой соревнований Джоном Изнером

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (98-й номер мирового рейтинга) успешно стартовал на

турнире в китайском Чэнду, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в 1/16 финала белорус переиграл в трехсетовом поединке китайского теннисиста Чже Ли (234) - 4:6, 6:2, 6:3. Следующим соперником Егора Герасимова будет американец Джон Изнер (19), посеянный на этих состязаниях под первым номером.

В 1/16 финала турнира во французском Орлеане белорусский теннисист Илья Ивашко (134) уступил представителю Швеции Микаэлю Имеру (105) - 6:7 (7:9), 3:6.

На женском турнире в китайском Ухани белоруска Александра Саснович и американка София Кенин вышли в 1/8 финала парного разряда, победив австралийско-российский дуэт Айла Томлянович / Дарья Касаткина - 7:6 (7:5), 6:3. В поединке 1/8 финала одиночного разряда белоруска Арина Соболенко (14) сыграет завтра с голландской теннисисткой Кики Бертенс (8).-0-