Егор Герасимов проиграл 252-му номеру мирового рейтинга в первом раунде квалификации Australian Open

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Егор Герасимов (157-й номер мирового рейтинга) проиграл в первом квалификационном раунде открытого чемпионата Австралии в Мельбурне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке против турецкого теннисиста Джема Илкеля (252) белорус выиграл первый сет 6:3, во втором уступил с таким же счетом, а в решающей партии проиграл в затяжном тай-брейке 6:7 (16:18).

Во втором раунде квалификации Джем Илкель встретится с португальцем Жоао Фернандешем (225). Для выхода в основную сетку Australian Open нужно преодолеть 3 квалификационных барьера.

Основной этап первого в сезоне турнира серии "Большого шлема" пройдет с 14 по 27 января.-0-