Егор Герасимов проиграл в 1-м раунде квалификации теннисного турнира в Нью-Йорке

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (69-й номер рейтинга АТР) не смог пробиться во второй раунд квалификации крупного турнира Western & Southern Open в Нью-Йорке с общим призовым фондом более $7,1 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в первом круге белорус почти без борьбы проиграл в двух сетах американскому теннисисту Джеффри Волфу (144) - 3:6, 1:6. Встреча продолжалась всего 53 минуты.

В решающем поединке за выход в основную сетку соперником американца будет победитель матча между аргентинцем Федерико Дельбонисом (78) и испанцем Хауме Муньяром (105).

Этот турнир финиширует 28 августа, а в последний день лета в Нью-Йорке начнется очередной турнир серии "Большого шлема" - открытый чемпионат США.-0-