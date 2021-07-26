Егор Герасимов проиграл в 1/16 финала теннисного турнира Олимпиады

26 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисисты сегодня проводят очередные встречи олимпийского турнира в Токио, передает корреспондент БЕЛТА.

В матче второго раунда мужского одиночного разряда Егор Герасимов (79-й номер мирового рейтинга) проиграл в двух партиях итальянскому теннисисту Фабио Фоньини (31) - 4:6, 6:7 (4:7). Встреча продолжалась 1 час 45 минут. В первом круге Герасимов обыграл французского теннисиста Жиля Симона (102). Завтра на этой же стадии еще один белорусский теннисист Илья Ивашко (66) сыграет с представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным. На старте белорус выиграл у француза Гаэля Монфиса (18). В парном разряде Ивашко и Герасимов выбыли после стартового матча, уступив новозеландскому дуэту Маркус Дэниэлл / Майкл Винус - 3:6, 6:7 (6:8).

В женском одиночном разряде третья ракетка мира белоруска Арина Соболенко играет сегодня с хорваткой Донной Векич, занимающей 47-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Теннисный турнир токийской Олимпиады завершится 1 августа.-0-

Фото Андрея Покумейко

Фабио Фоньини