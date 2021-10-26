Егор Герасимов проиграл в 1/16 финала турнира в Санкт-Петербурге

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (109-й номер мирового рейтинга) завершил выступление на турнире категории АТР-250 в российском Санкт-Петербурге с призовым фондом $863,7 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в 1/16 финала белорус, пробившийся в основную сетку через квалификацию, за полтора часа проиграл американцу Маккензи Макдональду (56) - 5:7, 4:6.
Лучший белорусский теннисист Илья Ивашко (46) в матче первого раунда победил в двух партиях представителя Сербии Ласло Дьере (52) - 6:3, 6:2. Завтра в поединке за выход в четвертьфинал Ивашко встретится с шестой ракеткой планеты россиянином Андреем Рублевым, посеянным под первым номером.
На старте парного разряда Илья Ивашко и казахстанский теннисист Андрей Бублик встретятся с казахстанско-монакским тандемом Андрей Голубев / Хьюго Нис. Белорус Андрей Василевский и израильтянин Йонатан Эрлих сыграют с бразильско-британской парой Бруно Соарес / Джейми Маррей.
Соревнования, которые проходят на хардовых кортах питерской "Сибур Арены", завершатся 31 октября.-0-