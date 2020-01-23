Егор Герасимов проиграл в 1/32 финала Australian Open

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов завершил выступление в одиночном разряде открытого чемпионата Австралии в Мельбурне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в 1/32 финала белорус, занимающий 98-е место в мировом рейтинге, уступил седьмой ракетке планеты Александру Звереву из Германии в трех сетах - 6:7 (5:7), 4:6, 5:7. В первой партии, длившейся почти час, Егор Герасимов вел со счетом 6:5, но уступил на тай-брейке. В третьем сете белорус уступал 2:5, затем догнал соперника - 5:5, но потом проиграл два гейма подряд и завершил выступление. Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. В первом раунде Егор Герасимов одолел в пятисетовом поединке норвежского теннисиста Каспера Рууда (48) - 6:3, 7:6, 1:6, 4:6, 7:6.

На старте соревнований женских пар белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс сыграют с американско-чешским тандемом Катрин Беллис / Маркета Вондроушова. Белорусско-словацкая пара Александра Саснович / Виктория Кужмова уже вышла во второй раунд, победив австралийский дуэт Александра Бозович / Амбер Маршалл - 6:2, 4:6, 6:3.-0-