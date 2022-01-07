Егор Герасимов проиграл в 1/4 финала турнира в Аделаиде

Егор Герасимов. Фото из архива
7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (113-й номер мирового рейтинга) завершил выступление на турнире в австралийской Аделаиде, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В сегодняшнем четвертьфинале белорус в упорной борьбе уступил в двух сетах российскому теннисисту Карену Хачанову (29) - 5:7, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 57 минут. Завтра в поединке за выход в финал россиянин встретится с хорватом Марином Чиличем (30). В первом раунде Егор Герасимов победил венгерского теннисиста Мартона Фучовича (40) - 6:3, 6:4, а в 1/8 финала взял верх над итальянцем Джанлукой Магером (62) - 6:1, 3:6, 6:3. В основную сетку этого турнира белорус пробился через квалификацию.-0-