Егор Герасимов проиграл в 1/64 финала "Ролан Гаррос"

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На открытых парижских грунтовых кортах "Ролан Гаррос" стартовал второй в сезоне турнир серии "Большого шлема" - открытый чемпионат Франции по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первым из белорусских теннисистов в борьбу вступил Егор Герасимов (78-й номер мирового рейтинга). В 1/64 финала мужского одиночного разряда белорус встречался с французским теннисистом Энцо Коко (177) и уступил в трех сетах - 6:7 (3:7), 4:6, 3:6.

Также на сегодня в женском одиночном разряде запланированы матчи с участием четырех белорусских теннисисток. Четвертая ракетка планеты Арина Соболенко в первом раунде встретится с хорватской теннисисткой Аной Конюх (144). Экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко, занимающая сейчас 16-е место в мировом рейтинге, сыграет с российской теннисисткой Светланой Кузнецовой (40). Александра Саснович (103) будет соперничать с представительницей Франции Диан Парри (307). Ольга Говорцова (138) встретится с россиянкой Еленой Весниной (1091).

Матчи основной сетки на открытых грунтовых кортах французской столицы стартуют завтра, а финишируют 13 июня. В этом году призовой фонд "Ролан Гаррос" одиночных разрядов у мужчин и женщин составит по 34,3 млн евро. Победители заработают по 1,4 млн евро.-0-