Егор Герасимов проиграл в 1/8 финала турнира в Истборне

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (72-й номер мирового рейтинга) завершил выступление на турнире категории АТР-250 в британском Истборне с призовым фондом 547,2 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня белорус уступил в 1/8 финала представителю Казахстана Александру Бублику (39) - 2:6, 2:6. В матче 1/16 финала Егор Герасимов обыграл в двух сетах французского теннисиста Жо-Вилфрида Тсонга (83) - 6:3, 6:4.

Также сегодня белорус Илья Ивашко (87), который пробился в основную сетку через квалификацию, в поединке за выход в четвертьфинал поспорит с представителем Австралии Алексеем Попыриным (67).

В женской части этих соревнований четвертая ракетка мира белоруска Арина Соболенко в 1/8 финала сегодня сыграет с американкой Элисон Риск (31).-0-