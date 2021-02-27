Егор Герасимов уступил в  полуфинале турнира в Монпелье

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (83-й номер мирового рейтинга) не сумел пробиться в финал турнира во французском Монпелье, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в полуфинале одиночного разряда белорус уступил в трехсетовом поединке бельгийскому теннисисту Давиду Гоффену (15) - 4:6, 6:2, 4:6. Завтра в решающем матче соперником бельгийца будет испанец Роберто Баутиста-Агут (13).

В первом раунде Егор Герасимов победил бывшего лидера мирового рейтинга британца Энди Маррея (121) - 7:6 (10:8), 6:1, затем обыграл словенца Альяжа Бедене (60) - 6:4, 7:6 (7:4), а в четвертьфинале был сильнее испанского теннисиста Алехандро Давидовича-Фокина (56) - 4:6, 6:4, 7:5.

Завтра в финале парного разряда белорусский теннисист Андрей Василевский и израильтянин Йонатан Эрлих сыграют с финско-французким тандемом Хенри Континен / Эдуар Роже-Васслен.-0-