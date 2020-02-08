Егор Герасимов вышел в 1/2 финала турнира в Пуне

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (90-й номер рейтинга АТР) вышел в полуфинал турнира в индийской Пуне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В четвертьфинале белорус одолел в трехсетовом поединке представителя Республики Корея Квон Сун Ву (88) - 4:6, 7:6 (7:1), 6:4.
?? | Catch all the actions from a well-fought contest between Egor Gerasimov and Soonwoo Kwon #TOM2020 #AdvantagePune #ATPTour #TataOpenMaharashtra pic.twitter.com/zHRpB1bGIk— Tata Open Maharashtra (@MaharashtraOpen) February 7, 2020
В матче за выход в финал соперником Егора Герасимова будет австралийский теннисист Джеймс Дакворт (98).
В полуфинале парного разряда белорус Андрей Василевский и израильтянин Йонатан Эрлих будут соперничать с индийским дуэтом Пурав Раджа / Рамкумар Раманатхан. Победители этой встречи сыграют в решающем матче с индонезийско-шведским тандемом Кристофер Рунгкат / Андре Горанссон.
Финалы в одиночном и парном разрядах турнира в Пуне пройдут в воскресенье, 9 февраля.-0-