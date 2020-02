Егор Герасимов вышел в 1/2 финала турнира в Пуне

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (90-й номер рейтинга АТР) вышел в полуфинал турнира в индийской Пуне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В четвертьфинале белорус одолел в трехсетовом поединке представителя Республики Корея Квон Сун Ву (88) - 4:6, 7:6 (7:1), 6:4.

?? | Catch all the actions from a well-fought contest between Egor Gerasimov and Soonwoo Kwon #TOM2020 #AdvantagePune #ATPTour #TataOpenMaharashtra pic.twitter.com/zHRpB1bGIk