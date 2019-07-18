Егор Герасимов вышел в 1/4 финала "Челленджера" в Нур-Султане

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Егор Герасимов стал четвертьфиналистом теннисного турнира серии "Челленджер" в казахстанском Нур-Султане с призовым фондом $135 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня белорусский теннисист, занимающий 137-е место в мировом рейтинге, победил в 1/8 финала японца Сюти Секигути (516-й номер рейтинга АТР) - 6:2, 6:0.
На старте Егор Герасимов переиграл россиянина Константина Кравчука (462) - 7:5, 6:4. В борьбе за выход в полуфинал белорус встретится с представителем Узбекистана Хумоном Султановым (383).
Турнир в столице Казахстана финиширует 21 июля.-0-
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