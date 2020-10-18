Егор Герасимов вышел в основную сетку теннисного турнира в Кельне

Егор Герасимов. Фото из архива

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (85-й номер мирового рейтинга) пробился в основную сетку турнира в немецком Кельне с призовым фондом 325 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем поединке квалификации Егор Герасимов за полтора часа победил представителя Австралии Алексея Попырина (108) - 6:2, 1:6, 6:3.

В первом квалификационном раунде белорус также в трехсетовом поединке обыграл немецкого теннисиста Оскара Мораинга (1472) - 6:1, 4:6, 6:4.

Матчи основного этапа соревнований в Кельне начнутся 19 октября, а завершатся 25 октября.-0-