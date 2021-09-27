Егор Герасимов вышел в основную сетку теннисного турнира в Нур-Султане

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (112-й номер мирового рейтинга) пробился в основную сетку турнира категории АТР-250 в болгарской Софии с призовым фондом $419,4 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем поединке квалификации белорус обыграл в двух сетах турецкого теннисиста Алтуга Челикбилека (168) - 7:6 (8:6), 6:3. В первом матче квалификационного этапа Герасимов выиграл у россиянина Евгения Донского (149) - 6:3, 7:6 (7:4). Лучший белорусский теннисист Илья Ивашко (45) в 1/16 финала встретится с испанцем Пабло Андухаром (92).

В 1/32 финала женского турнира категории WTA-500 в американском Чикаго с призовым фондом $565 тыс. сыграют две представительницы Беларуси. Александра Саснович (106) встретится с американской теннисисткой Мэдисон Киз (48), а соперницей Ольги Говорцовой (136) будет представительница Германии Андреа Петкович (64).-0-