Егор Герасимов вышел в основную сетку турнира АТР в Санкт-Петербурге

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (105-й номер мирового рейтинга) пробился в основную сетку турнира категории АТР-250 в российском Санкт-Петербурге с призовым фондом $863,7 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке второго квалификационного раунда белорус обыграл в двух сетах молдавского теннисиста Раду Албота (123) - 7:6 (7:2), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 45 минут. Герасимов 7-й раз подавал "навылет" и допустил всего одну двойную ошибку на подачах. В первом круге квалификации Егор Герасимов также в двух партиях победил представителя Боснии и Герцеговины Дамира Джумхура (140) - 6:1, 7:6 (8:6).

Завтра лучший белорусский теннисист Илья Ивашко (46) в матче 1/16 финала встретится с Ласло Дьере (52) из Сербии. Победитель этого поединка сыграет во втором раунде с шестой ракеткой планеты россиянином Андреем Рублевым.

На старте парного разряда Илья Ивашко и казахстанский теннисист Андрей Бублик встретятся с казахстанско-монакским тандемом Андрей Голубев / Хьюго Нис. Белорус Андрей Василевский и израильтянин Йонатан Эрлих будут соперничать с бразильско-британской парой Бруно Соарес / Джейми Маррей.

Соревнования, которые проходят на хардовых кортах питерской "Сибур Арены", завершатся 31 октября.-0-