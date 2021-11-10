Егор Герасимов завершил выступление на теннисном турнире в Стокгольме

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов завершил выступление на турнире в Стокгольме с призовым фондом 637 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке 1/16 финала белорус, занимающий 113-е место в мировом рейтинге, проиграл американскому теннисисту Тейлору Фрицу, у которого 23-я позиция, - 4:6, 4:6. В матче за выход в четвертьфинал Фриц будет соперничать с еще одним представителем США Томми Полом (53-й номер рейтинга АТР).

На женском турнире в австрийском Линце с призовым фондом $235 тыс. белоруска Александра Саснович (85) уступила в 1/8 финала одиночного разряда экс-первой ракетке планеты румынке Симоне Халеп (22) - 5:7, 3:6. Перед этим белоруска переиграла в трехсетовом поединке французскую теннисистку Фиону Ферро (105) - 6:2, 3:6, 6:2.

В первом раунде парного разряда белорусская теннисистка Лидия Морозова и россиянка Ирина Хромачева переиграли в двух сетах индийско-нидерландский дуэт Анкита Райна / Розали ван дер Хук - 7:6 (7:3), 7:6 (7:2), а затем в 1/4 финала победили немецко-чешский дуэт Юлия Лохофф / Рената Ворачова - 6:3, 6:4. В сегодняшнем полуфинале белорусско-российская пара будет соперничать с двумя представительницами России Нателой Дзаламидзе и Камиллой Рахимовой.

Соревнования в Линце завершатся 12 ноября, а турнир в шведской столице финиширует днем позже.-0-