2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Егор Ховратович стал первым в беге на 400 м с барьерами на чемпионате Беларуси по легкой атлетике, который проходит на минском стадионе "Динамо", передает корреспондент БЕЛТА.

Егор Ховратович в финале преодолел дистанцию за 51,59 сек. Спортсмен рассказал журналистам, что для него выступление на стадионе "Динамо" является первым в карьере. По словам атлета, он доволен, так как улучшил свой личный рекорд. Вторым финишировал Кирилл Борис (51,68 сек.). Сергей Серков замкнул тройку лидеров (52,69 сек.).

В программу чемпионата Беларуси входят бег на 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1,5 тыс. м, 5 тыс. м, 10 тыс. м, 100 м (110 м) с барьерами (с/б), 400 м с барьерами, 3 тыс. м с препятствиями, эстафета 4х100 м, смешанная эстафета 4х400 м, спортивная ходьба 5 тыс. м и 10 тыс. м, прыжок в высоту, в длину, тройной прыжок, прыжок с шестом, метание диска, копья и молота, толкание ядра, семиборье (десятиборье). Соревнования в беге на 100 м, 200 м, 100 м с/б, 110 м с/б, 400 м, 400 м с/б проводятся в два круга, остальные - в один круг.

Завершатся состязания сегодня.

Чемпионат Беларуси по легкой атлетике является главным стартом этого сезона для белорусских спортсменов.-0-