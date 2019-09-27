Егор Мещеряков включен в состав комиссии спортсменов ФИБА

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Именитый белорусский баскетболист Егор Мещеряков вошел в состав комиссии спортсменов Международной федерации баскетбола (ФИБА), сообщили БЕЛТА в Белорусской федерации баскетбола.

Егор Мещеряков стал первым белорусом, который по ходатайству национальной федерации был включен в руководящие органы данной международной организации. Мандат комиссии спортсменов выдан на срок 2019-2023 годов.

"Принципиальная договоренность о необходимости белорусского представительства в структурах ФИБА была достигнута во время переговоров нашей делегации с вновь избранным руководством международной федерации на отчетно-выборном конгрессе, который состоялся совсем недавно в Пекине, - пояснила генеральный секретарь БФБ Анастасия Маринина. - Данное решение также является признанием уровня развития баскетбола в Беларуси, а также успешной реализации совместных с ФИБА проектов. Все эти достижения были бы невозможны без той поддержки, которая оказывается со стороны руководства нашей страны".

"Для меня это большая честь и ответственность, - сказал Егор Мещеряков. - Безусловно, это интересная общественная работа на благо развития баскетбола, и я приложу все усилия, чтобы внести свой вклад в деятельность комиссии. Уже сейчас у меня есть ряд идей и предложений к обсуждению на заседаниях, и, думаю, их реализация будет способствовать прогрессу нашего вида спорта во всех странах мира, в Беларуси в том числе".

Егор Мещеряков - белорусский баскетболист, игравший на позиции тяжелого форварда. Он ассистент главного тренера мужской сборной Беларуси и заместитель председателя Белорусской федерации баскетбола.-0-