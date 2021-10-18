Егор Шарамков и Святослав Драницкий выступят на ЧМ по спортивной гимнастике в Японии

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое белорусов, Егор Шарамков и Святослав Драницкий, представят Беларусь на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который стартовал в Китакюсю (Япония), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.

На планетарный форум от Беларуси отправились призер чемпионата Европы Егор Шарамков и победитель юниорского чемпионата Европы Святослав Драницкий. Всего на турнире выступят 300 гимнастов из 56 стран, которые разыграют 12 комплектов наград: 7 у мужчин и 5 у женщин. Отметим, что по традиции на постолимпийских турнирах не разыгрываются награды в командном многоборье.

Сообщается также, что ряд лидеров в данном виде спорта чемпионат мира, который впервые за долгое время проходит в олимпийский год, пропустят.

Тем не менее в Китакюсю выступят пять олимпийских чемпионов Токио: японец Хасимото Даики, Ребекка Андраде из Бразилии, россиянки Ангелина Мельникова и Владислава Уразова и Шин Джахван из Республики Корея. Кроме того, за медали чемпионата мира поборется уроженец города в префектуре Фукуока, принимающего состязания, трехкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира Кохэй Утимура.

Финальные старты в личном многоборье пройдут 21 (женщины) и 22 октября (мужчины). Решающие состязания в отдельных видах программы намечены на 23-24 октября.

Трансляции из Японии поведет телеканал "Беларусь-5".-0-