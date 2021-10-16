Егор Шарангович помог "Нью-Джерси" победить "Чикаго" в матче чемпионата НХЛ

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский хоккеист Егор Шарангович помог "Нью-Джерси" победить "Чикаго" в домашнем матче чемпионата НХЛ. Матч, проходивший на арене Prudential Center, завершился в овертайме со счетом - 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорус, получивший место в первом звене "Нью Джерси", провел на льду 18 минут 55 секунд и отметился результативной передачей при втором взятии ворот "Блэкхокс", завершив игру с показателем полезности "+1".

Основное время матча завершилось со счетом 3:3. Соперники дружины Егора Шаранговича отыгрались, уступая по ходу матча с разницей в две шайбы.

У "дьяволов" забрасывали Дуги Хэмилтон, Джек Хьюз и Андреас Юнссон. В рядах "Чикаго" отличились Алекс Дебринкэт, Кирби Дак и Доминик Кубалик.

В овертайме судьбу встречи решил точный бросок Джека Хьюза. Вратарю "Дэвилз" Джонатану Бернье удалось совершить 24 сейва.

В следующем матче чемпионата НХЛ "Нью-Джерси" примет новичков лиги "Сиэтл Кракен".-0-