Егор Шарангович помог "Нью-Джерси" победить "Тампу" в чемпионате НХЛ

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский форвард Егор Шарангович помог "Нью-Джерси Дэвилз" победить "Тампу-Бэй Лайтнинг" в чемпионате НХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч завершился в пользу подопечных Линди Раффа со счетом 5:3 (1:2, 0:1, 4:0).

Егор Шарангович стал первой звездой матча. За 15 мин. 19 сек., проведенных на льду, он отметился голевым дублем и результативной передачей, выиграл 50% вбрасываний и завершил поединок с показателем полезности "+1".

Кроме белоруса шайбы в составе "Дэвилз" забрасывали Доусон Мерсер, Джимми Веси и Томаш Татар.

У проигравших голы на счету Яна Рутты, Патрика Маруна и Виктора Хедмана.

Стоит отметить, что на 51-й минуте встречи игрок "Тампы" Брэйден Пойнт не реализовал буллит. -0-